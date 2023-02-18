МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМР. Грузовой корабль "Прогресс МС-21" с неисправной системой терморегулирования отстыковался от Международной космической станции (МКС), его сведут с орбиты и затопят, следует из трансляции "Роскосмоса". Глава "Роскосмоса" призвал наращивать производство спутников

Планируется, что перед тем как корабль будет сведен с орбиты, космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут его и еще раз сфотографируют место повреждения.

После этого корабль начнет самостоятельное движение. В 7.03 мск его двигательная установка включится на торможение, начнется сведение "Прогресса" с орбиты. Далее несгораемые обломки корабля должны будут упасть в несудоходном районе Тихого океана.

"Прогресс МС-21" находится в составе МКС с 28 октября 2022 года. Он привез на станцию более 2,5 тонны грузов — топливо, воду, азот атмосферы, аппаратуру, одежду и еду, оборудование для экспериментов.

Он стал уже вторым кораблем, который за неполные два месяца лишился своей системы терморегулирования. Сначала это произошло с пилотируемым "Союзом МС-22" 15 декабря 2022 года. Тогда причиной назвали попадание микрометеорита. Чтобы забрать космонавтов следующий корабль "Союз МС-23" будет отправлен в беспилотном режиме. Дату пуска объявят после дополнительного изучения ситуации с грузовиком.