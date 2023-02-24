ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Первый испытательный запуск ракеты-носителя ​​Vulcan состоится не раньше мая, сообщил на брифинге в четверг глава компании United Launch Alliance Тори Бруно. SpaceX отчиталась об испытании строящегося космического корабля Spaceship

"Сейчас мы планируем запуск в мае", — сказал он. По меньшей мере до середины апреля, сообщил глава компании, будут идти предполетные тесты. В ходе первого сертификационного полета ракета должна доставить на орбиту несколько космических аппаратов, в том числе прототипы интернет-спутников ​​Kuiper, проекта, который реализует компания Amazon.

Новейшая ракета-носитель, оснащенная американским двигателем Blue Origin BE-4, создается с 2014 года. Планируется, что она придет на смену используемым сегодня для запусков НАСА и оборонного ведомства США оснащенной российским двигателем РД-180 ракеты-носителя Atlas V и Delta IV Heavy.

Ранее специализированные издания сообщали, что Atlas V до 2025 года должна совершить еще около 25 запусков, Delta IV Heavy, полеты которой, как ожидается, так же будут завершены к 2025 году, — два. Планируется, что после ULA полностью перейдет к эксплуатации новой ракеты Vulcan, которая также может быть сертифицирована для пилотируемых полетов.

Первый старт ракеты изначально был запланирован на 2019 год, но многократно откладывался. Как отмечают в компании, новая РН объединила лучшие качества своих предшественниц и будет способна доставлять космические корабли как на низкую околоземную орбиту, так и за пределы Плутона, но делать это более экономично.