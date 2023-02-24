МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Ракета "Союз-2.1а" после старта с космодрома Байконур вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-23", которому предстоит полет продолжительностью двое суток в беспилотном режиме к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами, где идет трансляция пуска. Глава "Роскосмоса" призвал наращивать производство спутников

"Есть отделение транспортного корабля "Союз МС-23". Корабль "Союз МС-23" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", — сказал комментатор пуска.

По его словам, внешние элементы корабля, в том числе панели его солнечных батарей, полностью раскрыты.

Ракета-носитель стартовала с Байконура в 3.24 мск. После отделения корабля от третьей ступени начнется его самостоятельный полет к МКС. Стыковка запланирована на 4.01 мск 26 февраля.

Корабль на обратном пути заберет экипаж "Союза МС-22", у которого 15 декабря 2022 года разгерметизировалась система терморегулирования.

Предполагается, что прежде чем на нем на Землю вернутся российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт США Фрэнк Рубио, корабль "Союз МС-23" проведет на орбите 215 суток. Их возвращение ожидается 27 сентября 2023 года, экипаж в общей сложности проведет на станции свыше 370 суток и установит новый рекорд.

"Союз МС-23" доставит на станцию 429 килограммов дополнительных грузов – медицинские изделия, а также средства для уборки и обеспечения атмосферы. В корабль также загрузили оборудование для научных экспериментов, белье и контейнеры с рационами питания.