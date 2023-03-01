МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, который в начале февраля первым спрогнозировал разрушительное землетрясение в Турции и Сирии, в эфире YouTube-канала Solar System Geometry Survey (SSGEOS) заявил, что в марте новые подземные толчки стоит ожидать в восточной части России. JP Morgan оценил прямой ущерб от землетрясения в Турции

Он объяснил это сближением критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна 2 и 5 марта. Это означает, что уже 3-4 марта или 6-7 марта на планете может случиться "мегаземлетрясение" с магнитудой 8,5 и выше. По его мнению, самая очевидная флуктуация снова отметила западную часть Тихого океана. Толчки могут произойти на Камчатке, в районе Курильских островов и Японии, и на севере, над Филиппинами.

"А также над Сулавеси, Хальмахерой, возможно, даже над морем Банда, Индонезия. Оно может стать значительным к 3 или 4 марта", — сказал ученый.

Хугербитс посоветовал жителям перечисленных регионов разработать план действий на случай подземных толчков.

"Первая неделя марта будет очень важной. Если вы находитесь в сейсмоопасном районе, вам всегда нужен план действий. Когда земля начнет трястись, вы должны иметь возможность очень быстро выбраться из дома или здания. Это спасет жизнь", — отметил специалист.

Шестого февраля в южной части Турции и на территории Сирии произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. За ними последовали сотни афтершоков, которые ощущались в том числе и соседних странах. По словам турецких властей, это беспрецедентная "катастрофа века". Погибли более 45 тысяч человек, более миллиона — остались без жилья. Хугербитс спрогнозировал эти события несколькими днями ранее, 3 февраля. По оценке Всемирного банка, ущерб от землетрясений в Турции оценивается в 34 миллиарда долларов, это эквивалентно четырем процентам ВВП страны в 2021 году.