Сенатор Пушков: почти панический страх США перед Китаем имеет технологические основания
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. У сильного страха Соединенных Штатов перед КНР есть основания — преимущество китайцев в десятках ключевых технологий, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Он сослался на исследование британского издания The Guardian: согласно отчету Австралийского института стратегической политики, Китай лидирует в 37 из 44 технологий, включая электрические батареи, гиперзвук, связь 5G и 6G. США, в свою очередь, лидируют только в оставшихся семи технологиях, включая вакцины, квантовые вычисления и космические системы запуска.
Отмечается, что лидерство Китая является результатом целенаправленной разработки и долгосрочного политического планирования, о чем неоднократно заявляли председатель Си Цзиньпин и его предшественники.
Также в докладе говорится, что Китай имеет высокие шансы установления монополии в восьми технологиях, включая наноразмерные материалы и их производство, водород и аммиак для энергетики, а также синтетическую биологию.
"Почти панический страх перед Китаем, который периодически накрывает США (последний такой приступ был после полета китайского зонда), имеет под собой весомые технологические основания", — прокомментировал Пушков.
https://1prime.ru/sience/20230303/839961822.html