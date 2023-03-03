МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. У сильного страха Соединенных Штатов перед КНР есть основания — преимущество китайцев в десятках ключевых технологий, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Пушков высказался о нарастании напряженности между Китаем и США

Он сослался на исследование британского издания The Guardian: согласно отчету Австралийского института стратегической политики, Китай лидирует в 37 из 44 технологий, включая электрические батареи, гиперзвук, связь 5G и 6G. США, в свою очередь, лидируют только в оставшихся семи технологиях, включая вакцины, квантовые вычисления и космические системы запуска.

Отмечается, что лидерство Китая является результатом целенаправленной разработки и долгосрочного политического планирования, о чем неоднократно заявляли председатель Си Цзиньпин и его предшественники.

Также в докладе говорится, что Китай имеет высокие шансы установления монополии в восьми технологиях, включая наноразмерные материалы и их производство, водород и аммиак для энергетики, а также синтетическую биологию.

"Почти панический страх перед Китаем, который периодически накрывает США (последний такой приступ был после полета китайского зонда), имеет под собой весомые технологические основания", — прокомментировал Пушков.