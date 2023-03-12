ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в числе которых россиянка Анна Кикина, вернулся на Землю с Международной космической станции, трансляцию ведет американское аэрокосмическое агентство НАСА. Россия выступила за продолжение международного сотрудничества в космосе

Капсула приводнилась в Атлантическом океане у побережья штата Флорида. Вместе с Кикиной на Землю вернулись американцы Никол Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Они все прибыли на МКС на Crew Dragon в октябре 2022 года.

После возвращения экипажа Crew-5 на орбитальной станции остаются россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Фрэнк Рубио, которые прилетели на орбиту на российском корабле "Союз МС-22", а также прибывшие на Crew Dragon в составе экипажа Crew-6 космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.



