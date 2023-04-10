"Ъ": в правительстве составили список важных направлений технологического развития России
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. В правительстве сформировали перечень важных направлений технологического развития России до 2030 года, пишет "Коммерсант".
По данным издания, туда вошли десять "сквозных технологий", перечень которых был пересмотрен в конце 2022 года из-за утраты доступа к сложному импортному оборудованию и утраты актуальности — это квантовые вычисления, искусственный интеллект и другие. Также в списке — восемь направлений промышленного развития.
"Если ранее технологическое будущее Белый дом связывал с прорывными разработками мирового уровня, то теперь половина инициатив нацелена на повторение существующих иностранных технологий, более недоступных РФ из-за санкций", — отмечается в публикации.
Как сообщили в Минобрнауки, при подготовке концепции технологического развития до 2030 года ее разработчики во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым из предложений Минэкономики и Минпромторга отобрали 18 направлений, упор на которые будут делать власти.
Среди новых направлений оказались производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, включая оборудование для переработки углеводородов, авиационная промышленность и инфраструктура для воздушных перевозок, а также энергетическое машиностроение и услуги в сфере энергетики.
"Дорожные карты" по десяти "сквозным технологиям", работу над которыми правительство начинало еще ранее, параллельно с организацией в России инвестиционного бума для обеспечения прорывного экономического роста, также прошли "перезагрузку" в 2022 году.
К ним отнесли ИИ, современные и перспективные сети мобильной связи, квантовые вычисления и коммуникации. новое индустриальное и общесистемное ПО, системы накопления энергии, водородная энергетика, перспективные космические системы и сервисы, технологии новых материалов и веществ.
Как отмечают в Минэкономики, итоговый перечень проектов в результате оказался ориентирован не на прорывы, а на обеспечение "технологического суверенитета" — в частности, в сферах авиапромышленности, в том числе беспилотников, робототехники, автомобилестроения, микроэлектроники, медицины и других.
https://1prime.ru/sience/20230410/840328690.html