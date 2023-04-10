МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. В правительстве сформировали перечень важных направлений технологического развития России до 2030 года, пишет "Коммерсант". Раскрыт секрет удивительной живучести российской экономики

По данным издания, туда вошли десять "сквозных технологий", перечень которых был пересмотрен в конце 2022 года из-за утраты доступа к сложному импортному оборудованию и утраты актуальности — это квантовые вычисления, искусственный интеллект и другие. Также в списке — восемь направлений промышленного развития.

"Если ранее технологическое будущее Белый дом связывал с прорывными разработками мирового уровня, то теперь половина инициатив нацелена на повторение существующих иностранных технологий, более недоступных РФ из-за санкций", — отмечается в публикации.

Как сообщили в Минобрнауки, при подготовке концепции технологического развития до 2030 года ее разработчики во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым из предложений Минэкономики и Минпромторга отобрали 18 направлений, упор на которые будут делать власти.

Среди новых направлений оказались производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, включая оборудование для переработки углеводородов, авиационная промышленность и инфраструктура для воздушных перевозок, а также энергетическое машиностроение и услуги в сфере энергетики.

"Дорожные карты" по десяти "сквозным технологиям", работу над которыми правительство начинало еще ранее, параллельно с организацией в России инвестиционного бума для обеспечения прорывного экономического роста, также прошли "перезагрузку" в 2022 году.

К ним отнесли ИИ, современные и перспективные сети мобильной связи, квантовые вычисления и коммуникации. новое индустриальное и общесистемное ПО, системы накопления энергии, водородная энергетика, перспективные космические системы и сервисы, технологии новых материалов и веществ.

Как отмечают в Минэкономики, итоговый перечень проектов в результате оказался ориентирован не на прорывы, а на обеспечение "технологического суверенитета" — в частности, в сферах авиапромышленности, в том числе беспилотников, робототехники, автомобилестроения, микроэлектроники, медицины и других.