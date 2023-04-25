МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Апробация нового метода диагностики болезни Альцгеймера начнется на этой неделе в Сеченовском университете, врачи будут оценивать состояние пациентов по концентрации биомаркеров в спинномозговой жидкости, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. В России будут производить компоненты для регенеративной медицины

"В Клинике нервных болезней им. А.Я. Кожевникова УКБ №3 Сеченовского университета Минздрава России 26 апреля 2023 года стартует апробация современного метода диагностики болезни Альцгеймера", — говорится в сообщении.

К участию в исследовании приглашаются мужчины и женщины от 35 лет с легкими и умеренными когнитивными нарушениями или с расстройством памяти, уточнили в пресс-службе. Врачи будут оценивать состояние пациентов по концентрации биомаркеров в спинномозговой жидкости, пояснили в университете.

Сейчас диагноз "болезнь Альцгеймера" ставят только по итогам когнитивного тестирования и данных МРТ. Новая методика может повысить точность диагностики болезни и позволит провести дифференциальный диагноз с другими нейродегенеративными заболеваниями, что позволит назначить пациенту таргетную терапию, отметили в пресс-службе.