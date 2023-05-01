МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Ощутимое землетрясение магнитудой 5.0 произошло ночью в понедельник у вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Власти расширили границы территории опережающего развития "Камчатка"

Землетрясение ощущалось в поселке Ключи Усть-Камчатского района.

"Сегодня ночью в 2.50 в районе вулкана Шивелуч на глубине 2 километра произошло землетрясение магнитудой 5.0, ощущавшееся в поселке Ключи", — говорится в сообщении геофизической службы е телеграм-канале.

В воскресенье в районе вулкана Шивелуч ученые зафиксировали 15 землетрясений.