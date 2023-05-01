На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5.0
У вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5.0
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Ощутимое землетрясение магнитудой 5.0 произошло ночью в понедельник у вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение ощущалось в поселке Ключи Усть-Камчатского района.
"Сегодня ночью в 2.50 в районе вулкана Шивелуч на глубине 2 километра произошло землетрясение магнитудой 5.0, ощущавшееся в поселке Ключи", — говорится в сообщении геофизической службы е телеграм-канале.
В воскресенье в районе вулкана Шивелуч ученые зафиксировали 15 землетрясений.
https://1prime.ru/sience/20230501/840509136.html
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