МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Ученые из Корпорации космических систем специального назначения "Комета" предложили отправлять к ближайшим звездам космический аппарат, который разгонялся бы с помощью светового паруса под воздействием квантовых ускорителей, выведенных на орбиту на одной ракете вместе с кораблем, следует из документов в базе данных Роспатента. Российские ученые разработали мембраны, фильтрующие природный газ

"Изобретение относится к космической технике и может быть применено для исследования межзвездной среды, а также доставки космического аппарата к ближайшим звездным системам", — говорится в материале.

По замыслу разработчиков, такой космический аппарат будет выводиться на околоземную орбиту "со световым парусом и отделяемыми модулями с фотодиссоционными квантовыми генераторами". Затем разгонный блок должен разогнать корабль до третьей космической скорости (необходимой для покидания Солнечной системы, 16,65 километров в секунду).

Отделение аппарата должно происходить после выхода его из гелиосферы (области, где солнечный ветер, то есть потоки истекающих из солнечной короны ионизированных частиц, распространяется со сверхзвуковой скоростью) и по мере его приближения к межзвездному пространству. Тогда же корабль должен развернуть свой световой парус.

После этого, как планируют разработчики, последовательно будут отделяться модули с квантовыми генераторами и генерировать лазерное излучение высокой плотности. При воздействии этого излучения на солнечный парус, аппарат будет получать тягу, необходимую для полета к ближайшим к Солнечной системе звездам.

"Достигается возможность проведения исследования межзвездной среды, ближайших звезд и звездных систем", — говорится в работе.