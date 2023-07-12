"Чжунго жибао": Китай планирует высадку человека на поверхность Луны к 2030 году
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований, заявил в среду заместитель главного инженера управления программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Хайлянь.
"Наша страна планирует осуществить высадку человека на Луну для проведения научных исследований к 2030 году, после чего мы займемся изучением строительства лунной научно-исследовательской и экспериментальной станции, а также проведением систематических и непрерывных исследований естественного спутника Земли и соответствующих технических испытаний", — заявил Чжан Хайлянь, слова которого приводит издание "Чжунго жибао".
Он указал, что для выполнения пилотируемой миссии на Луну предварительно планируется использовать две ракеты-носителя.
Чжан Хайлянь сообщил, что для выполнения этой задачи китайские исследователи разрабатывают новое оборудование, включая ракету-носитель "Чанчжэн-10", пилотируемый космический корабль нового поколения, лунный посадочный модуль и пилотируемый луноход.
Ранее академик Китайской академии инженерных наук, эксперт по ракетам-носителям и космической технике Лун Лэхао рассказывал, что Китай к 2030 году может отправить пилотируемую миссию на Луну при помощи двух модифицированных ракет "Чанчжэн-5".
Согласно предварительному плану миссии, первая ракета-носитель "Чанчжэн-5DY" должна запустить посадочный лунный модуль, который впоследствии выйдет на орбиту Луны. Вторая ракета будет использоваться для запуска пилотируемого космического корабля нового поколения, который также выйдет сначала на переходную орбиту Земля-Луна, а после — на орбиту Луны.
Далее уже на орбите Луны посадочный модуль и космический корабль произведут сближение и стыковку, два космонавта перейдут из корабля в спускаемый аппарат, который отделится и произведет мягкую посадку на поверхность Луны. Космонавты должны провести на поверхности естественного спутника Земли шесть часов, после чего в модуле для взлета покинут Луну. Модуль далее состыкуется с пилотируемым кораблем, который позже доставит космонавтов на орбиту Земли, а на Землю они вернутся на борту возвращаемой капсулы.
https://1prime.ru/sience/20230712/841060045.html