МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Китай планирует к 2030 году осуществить высадку человека на поверхность Луны для проведения научных исследований, заявил в среду заместитель главного инженера управления программы пилотируемых космических полетов КНР Чжан Хайлянь. На голодный паек. Китай приготовил Западу высокотехнологичное испытание

"Наша страна планирует осуществить высадку человека на Луну для проведения научных исследований к 2030 году, после чего мы займемся изучением строительства лунной научно-исследовательской и экспериментальной станции, а также проведением систематических и непрерывных исследований естественного спутника Земли и соответствующих технических испытаний", — заявил Чжан Хайлянь, слова которого приводит издание "Чжунго жибао".

Он указал, что для выполнения пилотируемой миссии на Луну предварительно планируется использовать две ракеты-носителя.

Чжан Хайлянь сообщил, что для выполнения этой задачи китайские исследователи разрабатывают новое оборудование, включая ракету-носитель "Чанчжэн-10", пилотируемый космический корабль нового поколения, лунный посадочный модуль и пилотируемый луноход.

Ранее академик Китайской академии инженерных наук, эксперт по ракетам-носителям и космической технике Лун Лэхао рассказывал, что Китай к 2030 году может отправить пилотируемую миссию на Луну при помощи двух модифицированных ракет "Чанчжэн-5".

Согласно предварительному плану миссии, первая ракета-носитель "Чанчжэн-5DY" должна запустить посадочный лунный модуль, который впоследствии выйдет на орбиту Луны. Вторая ракета будет использоваться для запуска пилотируемого космического корабля нового поколения, который также выйдет сначала на переходную орбиту Земля-Луна, а после — на орбиту Луны.

Далее уже на орбите Луны посадочный модуль и космический корабль произведут сближение и стыковку, два космонавта перейдут из корабля в спускаемый аппарат, который отделится и произведет мягкую посадку на поверхность Луны. Космонавты должны провести на поверхности естественного спутника Земли шесть часов, после чего в модуле для взлета покинут Луну. Модуль далее состыкуется с пилотируемым кораблем, который позже доставит космонавтов на орбиту Земли, а на Землю они вернутся на борту возвращаемой капсулы.