МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ученые "Росатома" совместно со специалистами Московского завода электротермического оборудования нашли и успешно опробовали способ улучшить свойства металлов, применяемых в том числе для создания лазеров и микроэлектроники, сообщила пресс-служба научного дивизиона атомной госкорпорации. Британские ученые предрекли экономике страны "потерянные годы"

Разработан новый узел вакуумных печей, благодаря чему изменилась технология получения металлических слитков, отмечается в пресс-релизе.

Две модернизированные печи с новым узлом, предназначенные для термической обработки металлов с вольфрамовым нагревателем и молибденовыми экранами отечественного производства, введены в эксплуатацию на участке опытно-промышленного производства на предприятии научного дивизиона "Росатома" "НИИ НПО "Луч" (Подольск, Московская область). Такое оборудование позволяет охлаждать расплавленные слитки металла с регулируемой скоростью. В результате металл становится более прочным и твердым, лучше поддается обработке.

Новое оборудование и способ обработки металлов (направленная кристаллизация) позволяют получать изделия с улучшенными свойствами, например, особо чистую медь, которая используется в лазерных установках, микроэлектронике, криогенной технике, отмечается в сообщении.