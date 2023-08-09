2023-08-09T14:20:24+03:00
2023-08-09T14:20:24+03:00
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Ученые "Росатома" улучшили свойства металлов для лазеров и микроэлектроники
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Ученые "Росатома" совместно со специалистами Московского завода электротермического оборудования нашли и успешно опробовали способ улучшить свойства металлов, применяемых в том... ПРАЙМ, 09.08.2023
наука, технологии, новости, россия, росатом, металлы, электроника
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ученые "Росатома" совместно со специалистами Московского завода электротермического оборудования нашли и успешно опробовали способ улучшить свойства металлов, применяемых в том числе для создания лазеров и микроэлектроники, сообщила пресс-служба научного дивизиона атомной госкорпорации.
Разработан новый узел вакуумных печей, благодаря чему изменилась технология получения металлических слитков, отмечается в пресс-релизе.
Две модернизированные печи с новым узлом, предназначенные для термической обработки металлов с вольфрамовым нагревателем и молибденовыми экранами отечественного производства, введены в эксплуатацию на участке опытно-промышленного производства на предприятии научного дивизиона "Росатома" "НИИ НПО "Луч" (Подольск, Московская область). Такое оборудование позволяет охлаждать расплавленные слитки металла с регулируемой скоростью. В результате металл становится более прочным и твердым, лучше поддается обработке.
Новое оборудование и способ обработки металлов (направленная кристаллизация) позволяют получать изделия с улучшенными свойствами, например, особо чистую медь, которая используется в лазерных установках, микроэлектронике, криогенной технике, отмечается в сообщении.