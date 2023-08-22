НОВОСИБИРСК, 22 авг — ПРАЙМ. "Ростех" нуждается в более чем 20 тысячах квалифицированных инженеров, заявил во вторник заместитель гендиректора корпорации Николай Волобуев. "Яндекс Маркет" начал выпускать мебель под собственным брендом

"У нас острый дефицит квалифицированных кадров инженерных… Более 20 тысяч квалифицированных инженерных кадров не хватает. Уже не говорю про высококвалифицированных рабочих, там значительно большие цифры", — сказал он, выступая по видеосвязи на форуме "Технопром-2023".

Он отметил, что в связи с этим в госкорпорации развивают работу в плане управления персоналом, в каждом холдинге созданы целые hr-команды.

"Во всей этой работе главенствующее место занимает образование. Мы тесно сотрудничаем с вузами… У нас сейчас девять Передовых инженерных школ (ПИШ). В предстоящем году на базе "Станкина" мы планируем развивать новое направление ПИШ, связанное с машиностроением. С медицинским университетом Пирогова собираемся развивать новое направление по медицинскому оборудованию", — сказал Волобуев.

"От нас сейчас требуется выдавать на-гора, с учетом того, что мы участвуем в специальное военной операции, новые образцы техники и вооружения и так далее. И, конечно, нам уже сегодня нужны такого уровня инженеры, на что корпорация и нацеливается во всей своей образовательной деятельности", — добавил он.

Форум "Технопром-2023" проводится в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включает 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума — правительство РФ и правительство Новосибирской области.