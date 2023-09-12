МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Первые анализы воды, сброшенной в океан с АЭС "Фукусима-1", которые были проведены российскими учеными, показали хороший результат, рыбакам опасаться нечего, сообщил в ходе Восточного экономического форума директор ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО) Кирилл Колончин. Россиян заверили, что в магазинах нет рыбы из района АЭС "Фукусима-1"

"По поручению Ильи Васильевича (Шестакова, главы Росрыболовства — ред.) наше научно-исследовательское судно практически в первый же день после начала сброса вышло из Владивостока и должно закончить экспедицию в 20-х числах сентября", — сообщил Колончин.

"Первые анализы, которые мы получили, в том числе и по анализу тканей рыб, говорят о том, что нам опасаться нечего. И наши ученые в рыбохозяйственной науке прогноз дают достаточно хороший. Не знаю, как у японцев, а у российских рыбаков все будет в порядке. И у нас на столах тоже", — добавил он.

С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доводя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций — 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.