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В России изобрели распознающие продукты весы для супермаркетов
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Российская компания Mertech изобрела умные весы для использования в супермаркетах, которые могут в течение секунды распознать, что на них лежит, сообщил РИА Новости руководитель... ПРАЙМ, 21.10.2023
наука, экономика, технологии, новости, россия, mertech
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДУБАЙ, 21 окт — ПРАЙМ. Российская компания Mertech изобрела умные весы для использования в супермаркетах, которые могут в течение секунды распознать, что на них лежит, сообщил РИА Новости руководитель отдела разработки и поддержки решений компании Илья Тютюнник.
"Наше решение позволяет очень быстро и точно определить, какой товар находится на платформе для печати этикетки. Скорость распознавания — порядка 200 милисекунд, это позволит уменьшить время задержки клиента возле весов в 4 раза", — поедился он на выставке технологий GITEX в Дубае. Туда компания приехала, чтобы презентовать свое изобретение.
Как сказал Тютюнник, это инновационная разработка для стран Ближнего Востока, так как в этом регионе в супермаркетах эту функцию выполняет человек, дежурящий возле весов. С презетованным изобретением у сотрудника появится возможность заняться другой работой. Более того, решение полностью автономно: нет необходимости подключать его к интернету или серверу для работы.
Mertech — лидер по производству торговой и банковской техники в России, работает на отечественном рынке больше 20 лет, оборудованием и софтом компании пользуются более миллиона предприятий торговли и сферы услуг, в том числе все федеральные ритейлеры.