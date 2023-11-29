МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию соглашения между Россией и КНР о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Об этом пишет РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ. Побит рекорд по количеству человек на орбите Земли

Документ был подписан в ноябре 2022 года. Речь в нем идет не только о сооружении станции, но и о совместном исследовании Луны.

Основными участниками проекта, рассчитанного на три этапа, станут "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление. В перспективе к нему могут привлечь к нему международных партнеров.

На первом этапе российские и китайские миссии должны исследовать Луну, определить место размещения станции и верифицировать технологии для обеспечения безопасной высокоточной мягкой посадки.

На втором этапе запланировано учреждение центра управления станцией, доставка на спутник объемных грузов, создание орбитальных модулей для подачи электроснабжения, коммуникации, обеспечения транспортных услуг.

Третий этап предусматривает освоение Луны, расширение функционала модулей станции и содействие международным партнерам при высадке человека на поверхность естественного спутника.