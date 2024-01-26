МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Международная группа ученых в результате длившегося на протяжении десяти лет исследования открыла новый тип красных гигантов и назвала его "старыми курильщиками", сообщил телеканал Sky News. Европейские монополисты испугались конкуренции в космонавтике

"Ученые заявили, что обнаружили новый тип звезд глубоко в сердце нашей галактики. Ученые прозвали эти звезды "старыми курильщиками", поскольку наблюдали, как они "выдувают" облака газа", — сказано в сообщении.

Отмечается, что первоначально ученые ставили перед собой задачу запечатлеть редко встречающиеся новорожденные звезды, известные как протозвезды, на этапе, когда они переживают скачок роста и вспыхивают. Они наблюдали за почти миллиардом звезд и выявили 32 вспыхивающие протозвезды, яркость которых возросла по меньшей мере в 40 раз, а в некоторых случаях — более чем в 300 раз.

При этом в ходе исследования в центре Млечного Пути была обнаружена группа красных гигантов, демонстрировавшая неоднозначные изменения яркости.

"Мы не были уверены, является ли эта 21 звезда протозвездами, начинающими извержение… или же они восстанавливались после падения яркости, вызванного диском или оболочкой пыли рядом со звездой… Третьим вариантом было то, что это старые гигантские звезды, выбрасывающие материю на поздних стадиях своей жизни и выдыхающие газ, как старые курильщики", — приводятся слова руководителя группы ученых профессора Хартфорширского университета Филипа Лукаса.

По мнению ученых, более высокая концентрация тяжелых элементов в звездах, расположенных в центре Млечного Пути, должна способствовать конденсации частиц пыли из газа в относительно холодных внешних слоях красных гигантов. Однако для исследователей остается загадкой, как это приводит к выбросу струек густого дыма, который наблюдала команда.

Астрономы полагают, что данное открытие открытие может изменить представления о распределении элементов в центре Млечного Пути и богатых металлами регионах других галактик.