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Сибирские ученые вырастили "мини-мозги"
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Сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН вырастили в лаборатории так называемые "Мини-мозги", близкие по строению к настоящим органам. Об этом говорится... ПРАЙМ, 07.02.2024
наука, технологии, новости, сибирь, мозг, ран
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН вырастили в лаборатории так называемые "Мини-мозги", близкие по строению к настоящим органам. Об этом говорится на сайте ИЦиГ СО РАН.
"Мини-мозги" вырастили, чтобы посмотреть, к чему приводит удаление HAR-элементов из генома. Первые результаты показали, что эффект довольно серьезный. Ученые получили грант и планируют продолжить исследование. Они собираются изучить, "как "выключение" каждого элемента влияет на процесс нейрогенеза и может быть вовлечено в механизм развития умственной отсталости", — сказано в публикации.
Отмечается, что целью эксперимента было изучение мутаций в гене контактин-6 (CNTN6). Этот ген содержит два HAR-элемента, которые, согласно гипотезе, стали одним из главных механизмов эволюции мозга, привели к развитию речи и абстрактного мышления.
Руководитель проекта — младший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Татьяна Шнайдер.
Институт цитологии и генетики СО РАН организован в числе первых десяти институтов Сибирского отделения Академии наук СССР в 1957 году. Расположен в новосибирском Академгородке