МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ученые Тимирязевской академии вывели новый сорт пшеницы — отличительной особенностью ее зерен является фиолетовый оттенок, сама же культура может использоваться в функциональном питании — то есть в еде, улучшающей работу человеческого организма, рассказали РИА Новости в пресс-службе академии. Ливия значительно нарастила закупки российской пшеницы

"Новый сорт мягкой яровой пшеницы обладает высокой урожайностью, характеризуется более коротким периодом созревания и высокой засухоустойчивостью. Он подходит для производства продуктов лечебно-профилактического рациона", — сообщили в пресс-службе.

В странах Азии, Европы и Северной Америки пшеница с фиолетовым зерном активно используется в производстве продуктов функционального питания. Теперь такой сорт есть и в России, и у него — целый ряд преимуществ: высокая урожайность (до 45 центнеров с гектара), короткий вегетационный период, низкорослость (благодаря этому пшеница устойчива к полеганию), засухоустойчивость, повышенное содержание белка (выше аналогов на 3-4%).

Новая пшеница рекомендована для возделывания в Центральном, Центрально-Черноземном и Волго-Вятском регионах России. А мука из фиолетового зерна — серая: такая окраска, поясняют разработчики — индикатор высокого уровня антиоксидантных свойств. И сам хлеб, добавляют они, получается превосходный — мягкий, пористый, с золотой корочкой.

"Памяти Коновалова" — один из первых сортов c фиолетовым цветом зерна в Госреестре селекционных достижений — разрабатывался на базе РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур. Название ему ученые дали в честь Юрия Борисовича Коновалова — профессора, более 25 лет заведовавшего кафедрой генетики, селекции и семеноводства полевых культур академии: он в 80-е одним из первых начал заниматься созданием сортов растений с фиолетовым цветом зерна.