2020-12-12T17:43:00+03:00
2020-12-12T17:45:04+03:00
2020-12-12T17:43:00+03:00
2020
https://1prime.ru/society/20201212/832569989.html
Собянин считает китайский метод борьбы с COVID неприменимым к Москве
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Китайский метод по борьбе с коронавирусом эффективен, но он не применим к Москве, сказал столичный мэр Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус", анонс которого... ПРАЙМ, 12.12.2020
сергей собянин, covid-19, пандемия, москва, новости, общество
https://1prime.ru/images/83256/93/832569398.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83256/93/832569398.jpg
https://1prime.ru/images/83256/93/832569397.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83256/93/832569397.jpg
https://1prime.ru/images/83256/93/832569385.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83256/93/832569385.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Китайский метод по борьбе с коронавирусом эффективен, но он не применим к Москве, сказал столичный мэр Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус", анонс которого показан на телеканале "Россия 1".
"Конечно, китайский метод эффективен, я считаю, что он вообще не применим к нам", — сообщил Собянин.
Как в среду отмечал китайский эксперт, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при университете Цинхуа Чжоу Бо, Китай сумел быстро побороть пандемию COVID-19 благодаря дисциплине его рядовых граждан и четкому выполнению рекомендаций врачей. Также эксперты полагают, что помогло жесткое, быстрое вмешательство государства и строгие карантинные меры, когда на карантин закрывались даже города-миллионники.