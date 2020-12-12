МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Китайский метод по борьбе с коронавирусом эффективен, но он не применим к Москве, сказал столичный мэр Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус", анонс которого показан на телеканале "Россия 1".

"Конечно, китайский метод эффективен, я считаю, что он вообще не применим к нам", — сообщил Собянин.

Как в среду отмечал китайский эксперт, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при университете Цинхуа Чжоу Бо, Китай сумел быстро побороть пандемию COVID-19 благодаря дисциплине его рядовых граждан и четкому выполнению рекомендаций врачей. Также эксперты полагают, что помогло жесткое, быстрое вмешательство государства и строгие карантинные меры, когда на карантин закрывались даже города-миллионники.