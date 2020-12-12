МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Вакцина "Спутник V", предположительно, будет защищать от коронавируса около двух лет, вакцина Pfizer — 4-5 месяцев, но эти данные нужно проверить экспериментально, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Вакцины могут вернуть цены на нефть к $60 за баррель

"Я могу только предполагать, нужны экспериментальные данные. Что касается нашей вакцины, та платформа, на которой она создана, на ней была сделана вакцина против Эболы, и там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше. На какой срок будет давать защиту вакцина Pfizer, трудно сказать, но исходя из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше 4 — от силы 5 месяцев, хотя необходимо это экспериментально проверить", — сказал Гинцбург в эфире "Соловьев Live".

Также он заявил, что вакцина "Спутник V" на 96% гарантирует, что привитый не заболеет коронавирусом, если все же это случится, то болезнь пройдет в гораздо более легкой форме, чем в случае если прививки не было бы.

"Вакцина гарантирует на 96% то, что вы не заболеете, 4% — да, возможно",- сказал Гинцбург в эфире программы "Соловьев Live". Собянин расширил запись на вакцинацию от COVID для новых групп риска

Он уточнил, что если человек был привит, но попал в эти 4%, заболевание пройдет в гораздо более мягкой форме, скорее всего, в виде насморка, кашля, может быть с небольшой температурой, а в легкие возбудитель не опустится.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.