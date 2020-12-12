Оценен срок действия вакцины "Спутник V"
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Вакцина "Спутник V", предположительно, будет защищать от коронавируса около двух лет, вакцина Pfizer — 4-5 месяцев, но эти данные нужно проверить экспериментально, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Я могу только предполагать, нужны экспериментальные данные. Что касается нашей вакцины, та платформа, на которой она создана, на ней была сделана вакцина против Эболы, и там есть экспериментальные данные, доказывающие, что данный вакцинный препарат, аналогичный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше. На какой срок будет давать защиту вакцина Pfizer, трудно сказать, но исходя из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше 4 — от силы 5 месяцев, хотя необходимо это экспериментально проверить", — сказал Гинцбург в эфире "Соловьев Live".
Также он заявил, что вакцина "Спутник V" на 96% гарантирует, что привитый не заболеет коронавирусом, если все же это случится, то болезнь пройдет в гораздо более легкой форме, чем в случае если прививки не было бы.
"Вакцина гарантирует на 96% то, что вы не заболеете, 4% — да, возможно",- сказал Гинцбург в эфире программы "Соловьев Live".
Он уточнил, что если человек был привит, но попал в эти 4%, заболевание пройдет в гораздо более мягкой форме, скорее всего, в виде насморка, кашля, может быть с небольшой температурой, а в легкие возбудитель не опустится.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
https://1prime.ru/society/20201212/832570341.html