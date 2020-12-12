С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — ПРАЙМ. Коронавирус по итогам 10 месяцев 2020 года стал третьим в перечне основных причин смертей в Петербурге после болезней системы кровообращения и новообразований, сообщает городской комитет по здравоохранению. Оценен срок действия вакцины "Спутник V"

"В Санкт-Петербурге за январь-октябрь 2020 года наблюдается распределение умерших в следующем виде: два самых крупных класса — болезни системы кровообращения и новообразования. При этом третья по величине доля приходится на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, вытесняя класс травм, отравлений и др.", — говорится в сообщении на официальной странице ведомства в "ВКонтакте".

Как информирует комздрав со ссылкой на данные Росстата, увеличение общей смертности в Санкт-Петербурге за январь-октябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 15,3%.

При этом, как сообщает комздрав, помимо Петербурга, наиболее заметный прирост общей смертности наблюдается в 10 регионах России: Чеченская республика (на 34,9%), Ингушетия (33,3%), Дагестан (30,4%), Пензенская область (19,3%), Татарстан (18,0%), Ямало-Ненецкий округ (17,0%), Чувашская республика (16,7%), Москва (16,7%), Cамарская область (16,5%), Липецкая область (15,3%).