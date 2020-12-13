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В России могут ввести новый штраф
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За отсутствие масок на посетителях концертов и других массовых мероприятий следует штрафовать не заведения, а самих нарушителей. Об этом в эфире “Говорит Москва” заявила зампред... ПРАЙМ, 13.12.2020
карантин, covid, россия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. За отсутствие масок на посетителях концертов и других массовых мероприятий следует штрафовать не заведения, а самих нарушителей. Об этом в эфире “Говорит Москва” заявила зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
“Я считаю, что штрафовать надо не залы, а граждан. Как только поймали, так и штрафовать”, — сказала она. По мнению Драпеко, российским властям стоит перенять европейский опыт — перестать накладывать санкции на сами заведения, а штрафовать непосредственно нарушителей масочного режима.
Депутат напомнила, что внутри таких залов существуют системы видеонаблюдения. Помимо этого, контролировать соблюдение противоэпидемических правил должна служба охраны и билетёры, считает парламентарий.