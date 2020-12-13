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В России нашли нулевого пациента с коронавирусом
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Пациента с COVID-19, с которого началось распространение инфекции в РФ, удалось установить, он появился 1 марта, а к 17 марта уже был сотый случай заболевания, заявила глава... ПРАЙМ, 13.12.2020
россия, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Пациента с COVID-19, с которого началось распространение инфекции в РФ, удалось установить, он появился 1 марта, а к 17 марта уже был сотый случай заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Да, конечно, мы знаем, он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания. Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию ", — сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".
Она уточнила, что первыми выявленными случаями COVID-19 в России были три завезенные из Китая, но они не дали распространения инфекции.