МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Пациента с COVID-19, с которого началось распространение инфекции в РФ, удалось установить, он появился 1 марта, а к 17 марта уже был сотый случай заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эпидемиолог назвала распространенные последствия коронавируса

"Да, конечно, мы знаем, он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания. Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию ", — сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".

Она уточнила, что первыми выявленными случаями COVID-19 в России были три завезенные из Китая, но они не дали распространения инфекции.