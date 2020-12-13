МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Пик всех ковидных проблем приходится на 7-10-е сутки заболевания, сообщил главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценков. В России нашли нулевого пациента с коронавирусом

"Есть много проявлений (хронического ковида — ред), мы сейчас проанализировали: есть и кожные проявления коронавируса, есть определенное воздействие на нервную систему, на центральную нервную систему, там, депрессия, какие-то парасуицидальные мысли. И мы это наблюдаем. Вообще самый пик, пик всех проблем — это где-то 7-10-е сутки заболевания", — сообщил Проценко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале «Россия 1».

Он также оценил эффективность применения антибиотиков во время болезни. По его словам, они применяются только тогда, когда к COVID-19 присоединяется бактериальная суперинфекция.

"Когда присоединяется бактериальная суперинфекция. Совершенно очевидно, что антибиотики на вирус не влияют", — сообщил Проценко, отвечая на вопрос о том, когда при лечении COVID-19 в ход идут антибиотики.

Вместе с тем главврач уточнил, что среди противовирусных препаратов эффективно работает фавипиравир. Ученые назвали фактор риска смерти от коронавируса

"Но тут есть очень много "но": для того, чтобы его назначить, нужно оценить функцию печени, надо женщинам фертильного возраста провести тест на беременность обязательно", — отметил он.

Главврач также рассказал, что через больницу в Коммунарке с начала пандемии прошло более 15 тысяч пациентов с коронавирусом.