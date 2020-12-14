ЖЕНЕВА, 14 дек – ПРАЙМ. Пока нет никаких доказательств того, что новая мутация COVID-19 из Великобритании серьезно влияет на структуру вируса, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"На данный момент, нет свидетельств того, что эта мутация как-то иначе себя ведет. Но необходимо проявлять осторожность в оценке ситуации. Мы внимательно следим за тем, будут ли у мутации найдены изменения, которые могут нейтрализовать антитела. И мы также тестируем на это все мутации, которые появляются", — сказала она. Ученый оценил влияние вакцины на заболеваемость коронавирусом в России

По словам Ван Керкхове, ВОЗ уже начала изучение данной мутации вируса, связанной с выявленной ранее мутацией вируса, найденной у норок. И данный процесс продолжается совместно с экспертами из Великобритании.

Эксперт также поблагодарила все страны, которые с января нынешнего года предоставляли ВОЗ все выявленные последовательности вируса COVID-19. Всего у ВОЗ в настоящее время есть порядка 250 тысяч последовательностей вируса.

Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что было выявлено уже много мутаций SARS-CoV-2. И в данном случае необходимо выяснить также, насколько мутация из Великобритании распространена в мире.

"Такие мутации являются довольно обычным делом. Но с предыдущими мутациями от норок из Дании и другими возникли вопросы: делает ли эта мутация вирус серьезнее, приводит ли она к более легкому распространению вируса, мешает ли она каким-то образом диагностике, будет ли влиять эффективность вакцины. Ни на один их этих вопросов пока не было ответа, и у нас нет доказательств того, что такое влияние есть", — добавил он.