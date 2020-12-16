МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. 16 декабря Государственная дума Российской Федерации приняла закон, согласно которому устанавливается максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории России физлицами. Об этом сообщили РИА Новости.

Авторы законопроекта отмечают, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней.

В частности, "будет запрещено перевозить по территории страны более 200 сигарет (10 пачек), или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека", — написано в тексте законопроекта.

Напомним, что в сентябре правительство России предложило поднять ставки акцизов на табачную продукцию. А в конце октября на территории нашей страны вступил в силу новый запрет — на курение кальяна и электронных сигарет в общественных местах. Ограничение распространяется, в том числе, на кафе и рестораны, которые будут штрафовать за нарушения.