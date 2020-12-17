2020-12-17T00:53:51+03:00
2020-12-17T00:53:51+03:00
2020-12-17T00:53:51+03:00
2020
https://1prime.ru/society/20201217/832602537.html
Истекает время на замену водительских прав с продленным сроком действия
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Две недели осталось у водителей в РФ на то, чтобы заменить водительские удостоверения, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца года из-за... ПРАЙМ, 17.12.2020
новости, общество
https://1prime.ru/images/83223/11/832231168.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83223/11/832231168.jpg
https://1prime.ru/images/83223/11/832231167.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83223/11/832231167.jpg
https://1prime.ru/images/83223/11/832231166.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83223/11/832231166.jpg
https://1prime.ru/auto/20201202/832475676.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Две недели осталось у водителей в РФ на то, чтобы заменить водительские удостоверения, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В начале декабря ГИБДД РФ напоминала автолюбителям о том, что они должны заменить права, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля и был продлен до конца года из-за коронавируса. Тогда водителям рекомендовали обратиться в подразделения инспекции, чтобы заменить права до конца месяца.
За управление автомобилем с просроченными правами существует административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").