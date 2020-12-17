МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Две недели осталось у водителей в РФ на то, чтобы заменить водительские удостоверения, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. МВД перечислило основания для недопуска к экзамену на права

В начале декабря ГИБДД РФ напоминала автолюбителям о том, что они должны заменить права, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля и был продлен до конца года из-за коронавируса. Тогда водителям рекомендовали обратиться в подразделения инспекции, чтобы заменить права до конца месяца.

За управление автомобилем с просроченными правами существует административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").