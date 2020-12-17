МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Самой востребованной услугой у россиян в сфере красоты в текущем году стала мужская стрижка, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и сервиса "СберУслуги", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Стало известно, какие продукты и услуги подорожают с января 2021 года

"Среди самых востребованных бьюти-услуг среди россиян оказались мужская стрижка (наиболее распространенная прическа – "модельная"), затем – женская стрижка с укладкой, на третьем месте – стрижка с покраской волос", — выяснили аналитики.

Средний чек на услуги красоты по России за год вырос на 10% и составил в декабре 1108 рублей. При этом россияне стали посещать салоны красоты на 20% реже, отмечают аналитики.

"Для сравнения, москвичи при среднем чеке 2800 рублей, что на 7% выше, чем в прошлом году, стали посещать салоны красоты в три раза реже. А в Санкт-Петербурге, где средний чек покупки – 1860 рублей, что на 1% выше, чем в прошлом году, в салоны перестал ходить каждый четвертый горожанин", — пишут аналитики.

Эксперты службы аналитики "Платформы ОФД" отмечают, что часть салонов красоты — в основном, несетевые — не восстановили деятельность после введения ограничений в российской экономике весной, а часть мастеров перешла в категорию самозанятых.

Аналитики сравнили траты на услуги в сфере красоты в период 1 ноября — 15 декабря текущего и прошлого года.