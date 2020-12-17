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Путин ожидает падения реальных доходов россиян на 3%
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"Падение реальных доходов в РФ будет по году около 3%", — заявил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Меры поддержки экономики напрямую связаны с сохранением рабочих... ПРАЙМ, 17.12.2020
пресс-конференция президента россии, новости, экономика, общество , макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. "Падение реальных доходов в РФ будет по году около 3%", — заявил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Меры поддержки экономики напрямую связаны с сохранением рабочих мест, сообщил глава РФ. "Надеемся, что в 2021 году удастся выйти на докоронавирусные показатели", — сказал Путин.