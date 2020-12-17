МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. "Падение реальных доходов в РФ будет по году около 3%", — заявил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Меры поддержки экономики напрямую связаны с сохранением рабочих мест, сообщил глава РФ. "Надеемся, что в 2021 году удастся выйти на докоронавирусные показатели", — сказал Путин.