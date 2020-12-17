МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что меры поддержки экономики напрямую связаны с сохранением рабочих мест, и выразил надежду, что в 2021 году удастся выйти на докоронавирусные показатели. Путин ожидает падения реальных доходов россиян на 3%

"Все, что мы делаем по поддержке экономики, по поддержке пострадавших отраслей производства, связано напрямую с поддержанием рабочих мест", — сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Путин добавил, что уровень безработицы в стране в начале года был 4,7%, сейчас подрос до 6,3%.

"Надеюсь, что нам в течение следующего года удастся выйти на прежние показатели", — добавил он.