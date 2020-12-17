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https://1prime.ru/society/20201217/832608867.html
Путин рассказал о мерах поддержки российской экономики
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что меры поддержки экономики напрямую связаны с сохранением рабочих мест, и выразил надежду, что в 2021 году удастся выйти на докоронавирусные... ПРАЙМ, 17.12.2020
пресс-конференция президента россии, новости, экономика, общество , макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что меры поддержки экономики напрямую связаны с сохранением рабочих мест, и выразил надежду, что в 2021 году удастся выйти на докоронавирусные показатели.
"Все, что мы делаем по поддержке экономики, по поддержке пострадавших отраслей производства, связано напрямую с поддержанием рабочих мест", — сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Путин добавил, что уровень безработицы в стране в начале года был 4,7%, сейчас подрос до 6,3%.
"Надеюсь, что нам в течение следующего года удастся выйти на прежние показатели", — добавил он.