МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Путин считает, что правительство РФ в пандемию работало эффективно, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты. Об этом глава страны заявил в ходе большой пресс-конференции. Путин рассказал о мерах поддержки российской экономики

"Кабмин формировался под стратегические цели. Считаю, что он отвечает этим задачам", — сказал Путин.

Все кадровые предложения в Кабмине выдвигал Михаил Мишустин, и сейчас Кабинет сформирован, в настоящее время премьер ничего не инициирует, добавил глава РФ.