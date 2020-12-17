2020-12-17T14:02:00+03:00
2020-12-17T14:16:50+03:00
2020-12-17T14:02:00+03:00
2020
https://1prime.ru/society/20201217/832610691.html
Путин оценил работу правительства в пандемию
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Путин считает, что правительство РФ в пандемию работало эффективно, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты. Об этом глава страны заявил в ходе большой пресс-конференции... ПРАЙМ, 17.12.2020
пресс-конференция президента россии, новости, экономика, общество , макроэкономика
https://1prime.ru/images/83260/67/832606709.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83260/67/832606709.jpg
https://1prime.ru/images/83260/67/832606708.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83260/67/832606708.jpg
https://1prime.ru/images/83260/66/832606696.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83260/66/832606696.jpg
https://1prime.ru/society/20201217/832608867.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Путин считает, что правительство РФ в пандемию работало эффективно, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты. Об этом глава страны заявил в ходе большой пресс-конференции.
"Кабмин формировался под стратегические цели. Считаю, что он отвечает этим задачам", — сказал Путин.
Все кадровые предложения в Кабмине выдвигал Михаил Мишустин, и сейчас Кабинет сформирован, в настоящее время премьер ничего не инициирует, добавил глава РФ.