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Путин видит новые возможности в закрытии границ
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Закрытие границ открывает возможность для развития внутреннего туризма, раньше россияне оставляли за границей 35 миллиардов долларов в год, заявил президент России Владимир Путин... ПРАЙМ, 17.12.2020
пресс-конференция президента россии, новости, экономика, общество , макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Закрытие границ открывает возможность для развития внутреннего туризма, раньше россияне оставляли за границей 35 миллиардов долларов в год, заявил президент России Владимир Путин.
"Очень бы хотелось, чтобы и наши граждане в Российской Федерации пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург. Для этого границы открывать не нужно", — сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.
"У нас за границу летает 32 миллиона человек, давайте этот поток перенаправим в Петербург. Оставляют за границей 25 миллиардов долларов в год в 2019 (году — ред.), 35 миллиардов долларов. Вот такие если потоки будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма, это будет здорово", — добавил Путин.