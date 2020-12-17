МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Закрытие границ открывает возможность для развития внутреннего туризма, раньше россияне оставляли за границей 35 миллиардов долларов в год, заявил президент России Владимир Путин. Путин оценил сроки открытия границ

"Очень бы хотелось, чтобы и наши граждане в Российской Федерации пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург. Для этого границы открывать не нужно", — сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.

"У нас за границу летает 32 миллиона человек, давайте этот поток перенаправим в Петербург. Оставляют за границей 25 миллиардов долларов в год в 2019 (году — ред.), 35 миллиардов долларов. Вот такие если потоки будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма, это будет здорово", — добавил Путин.