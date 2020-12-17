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Путин пока не принял решения, пойдет ли он на выборы в 2024 году
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что не принял решение, пойдет ли на выборы в 2024 году. "Я для себя еще не принял решение, пойду я-не пойду на выборы в 2024 году. Ну а что... ПРАЙМ, 17.12.2020
пресс-конференция президента россии, новости, экономика, общество , макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что не принял решение, пойдет ли на выборы в 2024 году.
"Я для себя еще не принял решение, пойду я-не пойду на выборы в 2024 году. Ну а что касается стабильного развития страны, это много стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать — посмотрю", — сказал Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.