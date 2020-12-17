МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что не принял решение, пойдет ли на выборы в 2024 году. Путин призвал снимать санкции в условиях пандемии

"Я для себя еще не принял решение, пойду я-не пойду на выборы в 2024 году. Ну а что касается стабильного развития страны, это много стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать — посмотрю", — сказал Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.