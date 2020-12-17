МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ.Президент России Владимир Путин надеется, что к 2025 году уровень газификации в России достигнет примерно 90% с нынешних 71%, если позволят технические возможности. Путин назвал примерный срок восстановления экономики

"Вообще, уровень газификации в России сейчас 71,1%. В этом году мы дополнительно истратили на газификацию, ну, мы и Газпром, 22 миллиарда рублей, всего общий объем — 56 (миллиардов — ред.)", — сказал Путин на большой пресс-конференции.

"Очень надеюсь, что к 2025 году у нас уровень газификации достигнет где-то порядка 90%. Конечно, по техническим возможностям", — заключил президент.