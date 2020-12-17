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Путин надеется, что газификация России к 2025 году достигнет 90%
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Президент России Владимир Путин надеется, что к 2025 году уровень газификации в России достигнет примерно 90% с нынешних 71%, если позволят технические возможности. "Вообще,... ПРАЙМ, 17.12.2020
пресс-конференция президента россии, новости, экономика, общество , макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ.Президент России Владимир Путин надеется, что к 2025 году уровень газификации в России достигнет примерно 90% с нынешних 71%, если позволят технические возможности.
"Вообще, уровень газификации в России сейчас 71,1%. В этом году мы дополнительно истратили на газификацию, ну, мы и Газпром, 22 миллиарда рублей, всего общий объем — 56 (миллиардов — ред.)", — сказал Путин на большой пресс-конференции.
"Очень надеюсь, что к 2025 году у нас уровень газификации достигнет где-то порядка 90%. Конечно, по техническим возможностям", — заключил президент.