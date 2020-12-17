МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Всем российским семьям с детьми до семи лет выплатят по 5 тысяч рублей к Новому году, сообщил президент РФ Владимир Путин в завершение большой ежегодной пресс-конференции. Путин сообщил о возможности новых выплат на детей

Он отметил, что в ходе пресс-конференции неоднократно звучал вопрос о том, планируют ли власти поддержки семей с детьми.

"Я перед тем как сюда прийти посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей", — сказал Путин.

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что в федеральном бюджете есть средства для таких выплат.

"Никаких дополнительных решений парламента по этому поводу не нужно, у правительства есть все необходимые полномочия", — сказал Рязанский.

Он также отметил, что "в федеральном бюджете средства на это есть, правительство может задействовать свой резервный фонд". По мнению законодателя, на эти цели потребуется порядка 30 миллиардов рублей. "Выплаты на детей проводятся через ПФР, вся система уже отлажена", — заключил он.