МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Жители России, имеющие детей в возрасте до восьми лет, получат выплату в пять тысяч рублей автоматически. Никаких дополнительных заявлений писать не нужно, если родители уже получали единовременные выплаты на детей в период пандемии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт госуслуг. Более 100 тысяч семей подали заявление на новую выплату

Власти также уточняют, что выплата положена и тем, у кого ребенку исполнится восемь лет в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года.

Отмечается, что заявление нужно будет подать лишь в том случае, если ранее указанный для выплат счет был закрыт. Также заявление нужно писать тем, у кого ребенок родился после 1 июля 2020 года или есть дети рожденные с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года, но родители по какой-то причине до сих пор не оформили на них выплаты.

Напомним. президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что все российские семьи с детьми до семи лет включительно получат выплаты к Новому году.