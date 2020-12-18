МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Жители России, имеющие детей в возрасте до восьми лет, получат выплату в пять тысяч рублей автоматически. Никаких дополнительных заявлений писать не нужно, если родители уже получали единовременные выплаты на детей в период пандемии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт госуслуг.

Трансляция обращения президента России В. Путина

Более 100 тысяч семей подали заявление на новую выплату

Власти также уточняют, что выплата положена и тем, у кого ребенку исполнится восемь лет в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года.

Отмечается, что заявление нужно будет подать лишь в том случае, если ранее указанный для выплат счет был закрыт. Также заявление нужно писать тем, у кого ребенок родился после 1 июля 2020 года или есть дети рожденные с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года, но родители по какой-то причине до сих пор не оформили на них выплаты.

Напомним. президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что все российские семьи с детьми до семи лет включительно получат выплаты к Новому году.