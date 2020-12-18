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Власти пояснили, как получить новую выплату на детей
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Жители России, имеющие детей в возрасте до восьми лет, получат выплату в пять тысяч рублей автоматически. Никаких дополнительных заявлений писать не нужно, если родители уже... ПРАЙМ, 18.12.2020
новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Жители России, имеющие детей в возрасте до восьми лет, получат выплату в пять тысяч рублей автоматически. Никаких дополнительных заявлений писать не нужно, если родители уже получали единовременные выплаты на детей в период пандемии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт госуслуг.
Власти также уточняют, что выплата положена и тем, у кого ребенку исполнится восемь лет в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года.
Отмечается, что заявление нужно будет подать лишь в том случае, если ранее указанный для выплат счет был закрыт. Также заявление нужно писать тем, у кого ребенок родился после 1 июля 2020 года или есть дети рожденные с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года, но родители по какой-то причине до сих пор не оформили на них выплаты.
Напомним. президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что все российские семьи с детьми до семи лет включительно получат выплаты к Новому году.