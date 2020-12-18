МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Ущерб от мошеннических звонков заключенных и арестантов из учреждений ФСИН составил 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) Юрий Жданов. Мошенники в пять раз увеличили фишинг от лица доставок

"Количество мошеннических звонков в 2020 году, которые зарегистрированы в РФ с территорий колоний и следственных изоляторов, подведомственных ФСИН, из общего объема составляют 3%. Однако ущерб от таких звонков составил уже 1,8 миллиарда рублей", — пояснил Жданов.

По информации МВД РФ, за девять месяцев этого года в России от действий киберпреступников пострадали 287 тысяч граждан. Ущерб по таким преступлениям превысил 68 миллиардов рублей.

В 2019 году, по информации МВД, было зарегистрировано 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.