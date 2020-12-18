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Эксперт назвал размер ущерба от звонков заключенных
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Ущерб от мошеннических звонков заключенных и арестантов из учреждений ФСИН составил 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской... ПРАЙМ, 18.12.2020
новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Ущерб от мошеннических звонков заключенных и арестантов из учреждений ФСИН составил 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости президент российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) Юрий Жданов.
"Количество мошеннических звонков в 2020 году, которые зарегистрированы в РФ с территорий колоний и следственных изоляторов, подведомственных ФСИН, из общего объема составляют 3%. Однако ущерб от таких звонков составил уже 1,8 миллиарда рублей", — пояснил Жданов.
По информации МВД РФ, за девять месяцев этого года в России от действий киберпреступников пострадали 287 тысяч граждан. Ущерб по таким преступлениям превысил 68 миллиардов рублей.
В 2019 году, по информации МВД, было зарегистрировано 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.