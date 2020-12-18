МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российский боец Хабиб Нурмагомедов назван лучшим спортсменом года по версии BBC Sports Personality.

За текущий 2020 год спортсмен в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

У 32-летнего россиянина на спортивном счету 29 побед и ни одного поражения.

За звание лучшего спортсмена по версии BBC боролись еще пять человек. Среди них:

шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, он дважды за неделю побил мировой рекорд,



американский баскетболист, самый ценный игрок серии НБА Леброн Джеймс,

американский гольфист Дастин Джонсон, лидер рейтинга Ассоциации профессиональных игроков гольфа.

Напомним, что Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября этого года. Это произошло после победы над американцем Джастином Гейджи.

У 32-летнего россиянина на спортивном счету 29 побед и ни одного поражения.

В декабре этого года Нурмагомедов заявил, что может задуматься о возвращении в спорт в случае, если ему предложат $100 миллионов.