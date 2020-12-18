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Хабиб Нурмагомедов стал спортсменом года по версии BBC
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов назван лучшим спортсменом года по версии BBC Sports Personality. За текущий 2020 год спортсмен в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного... ПРАЙМ, 18.12.2020
россия, спорт, хабиб нурмагомедов, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российский боец Хабиб Нурмагомедов назван лучшим спортсменом года по версии BBC Sports Personality.
За текущий 2020 год спортсмен в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
У 32-летнего россиянина на спортивном счету 29 побед и ни одного поражения.
За звание лучшего спортсмена по версии BBC боролись еще пять человек. Среди них:
- шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, он дважды за неделю побил мировой рекорд,
- американский баскетболист, самый ценный игрок серии НБА Леброн Джеймс,
- американский гольфист Дастин Джонсон, лидер рейтинга Ассоциации профессиональных игроков гольфа.
Напомним, что Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября этого года. Это произошло после победы над американцем Джастином Гейджи.
У 32-летнего россиянина на спортивном счету 29 побед и ни одного поражения.
В декабре этого года Нурмагомедов заявил, что может задуматься о возвращении в спорт в случае, если ему предложат $100 миллионов.