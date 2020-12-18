МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российский боец Хабиб Нурмагомедов назван лучшим спортсменом года по версии BBC Sports Personality.

За текущий 2020 год спортсмен в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

У 32-летнего россиянина на спортивном счету 29 побед и ни одного поражения.

За звание лучшего спортсмена по версии BBC боролись еще пять человек. Среди них:

  • шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, он дважды за неделю побил мировой рекорд,
  • американский баскетболист, самый ценный игрок серии НБА Леброн Джеймс,
  • американский гольфист Дастин Джонсон, лидер рейтинга Ассоциации профессиональных игроков гольфа.

Напомним, что Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября этого года. Это произошло после победы над американцем Джастином Гейджи.

У 32-летнего россиянина на спортивном счету 29 побед и ни одного поражения.

В декабре этого года Нурмагомедов  заявил, что может задуматься о возвращении в спорт в случае, если ему предложат $100 миллионов.