МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. На выдворение из американских сетей якобы российских хакеров, которым приписывают совершение кибератак на государственные ведомства в США, уйдут многие месяцы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на экспертов. СМИ: хакеры похитили данные минфина США

Эксперты в США предполагают, что на данный момент в стране недостаточно опытных сотрудников для отслеживания всех вероятных кибератак, которые могли продолжаться несколько месяцев.

"Нам нужно пристегнуться. Это будет долгий путь", — заявил в интервью агентству соучредитель крупной работающей в сфере информационной безопасности компании CrowdStrike Дмитрий Альперович, добавив, что этот путь займет месяцы.

Еще один эксперт в области безопасности Брюс Шнайер предположил, что для окончательного "избавления" сетей американских ведомств от хакеров их необходимо "полностью сжечь и заново создать".

"У нас серьезная проблема. Мы не знаем в каких они сетях, как глубоко, какой у них есть доступ, какие инструменты они оставили", — добавил он.

По мнению американских экспертов, около 18 тысяч организаций в США подверглись кибератакам с марта по июнь 2020 года.

Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Власти США считают, что основными целями атаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, хотя минэнерго заявляет, что управление по ядерной безопасности не пострадало. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.