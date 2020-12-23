МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. С начала нового года россияне будут получать ряд выплат, некоторые из которых были назначены еще в текущем году. Об этом сообщило информационное агентство URA.ru.

Правительством РФ были утверждены следующие выплаты:

• Материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%. Его размер составит 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей на второго. Напомним, что глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила Минтруду РФ разрешить использовать маткапитал на образование родителей;

• С 1 января 2021 года родителям, воспитывающим детей от трех до семи лет, полагаются выплаты, равные прожиточному минимуму в регионе. Такие выплаты будут назначаться тем, чей доход ниже прожиточного минимума;

• С нового года россиян ожидают увеличенные пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Они составят 6 752 рубля. Для этого не нужно подавать заявление;

• При рождении ребенка россияне смогут получить выплату в 18 тысяч рублей. Причем 1 февраля 2021 года эту выплату проиндексируют.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне с декабря 2020 года начали получать уведомления о положенных им соцвыплатах, пособиях и льготах в личном кабинете на портале Госуслуг. Помимо этого, на нем запущен информационный чат-бот.