Подарок "под елочку": кого оштрафуют за неуплату ЖКУ
Повышения тарифов на услуги ЖКХ не нужно ждать прямо 1 января. Пересмотр платежных квитанций будет с 1 июля, но знать, что именно там изменится, хорошо бы заранее. Почему власти не поднимают тарифы на услуги естественных монополий сразу же, с наступлением года? Во-первых, чтобы не разогнать инфляцию ненароком, во-вторых, мало кто из населения обрадуется такому подарку "под елочку".
Итак, в середине следующего года тарифы на теплоснабжение, водоотведение и водоснабжения вырастут на 4%, на такую же величину вырастет и плата за вывоз мусора. Электроэнергия подорожает на 5% газоснабжение — на 3,11%. Это средние по России значения, поскольку в каждом из регионов тарифы устанавливаются индивидуально. Общее правило таково, что индексация за услуги ЖКХ не должна в 2021 году превысить темпы роста инфляции. Это сейчас прогнозные 4,2%.
Согласно открытой статистике, дороже всего коммунальные расходы обходятся на Кавказе и в Новгородской области, дешевле всего — в Мурманской области.
Все обозначенная индексация не касается оплаты за домофон, например, консьержей, общего домового имущества, ремонта дома и т.д., вплоть до охраны. Цены на эти услуги могут вырасти прямо с начала года, так как ничем на законодательном уровне не регулируются.
Стоит знать, что с 1 января 2021 года в России больше не работает мораторий на отключение услуг ЖКХ за неуплату. Не платите — будьте готовы к санкциям со стороны соответствующих служб, от начисления пени до штрафов и полных отключений. Это очень важное изменение.
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