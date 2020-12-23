Повышения тарифов на услуги ЖКХ не нужно ждать прямо 1 января. Пересмотр платежных квитанций будет с 1 июля, но знать, что именно там изменится, хорошо бы заранее. Почему власти не поднимают тарифы на услуги естественных монополий сразу же, с наступлением года? Во-первых, чтобы не разогнать инфляцию ненароком, во-вторых, мало кто из населения обрадуется такому подарку "под елочку". С 1 января россиянам могут начислить штраф за неуплату ЖКУ за 2020 год

Итак, в середине следующего года тарифы на теплоснабжение, водоотведение и водоснабжения вырастут на 4%, на такую же величину вырастет и плата за вывоз мусора. Электроэнергия подорожает на 5% газоснабжение — на 3,11%. Это средние по России значения, поскольку в каждом из регионов тарифы устанавливаются индивидуально. Общее правило таково, что индексация за услуги ЖКХ не должна в 2021 году превысить темпы роста инфляции. Это сейчас прогнозные 4,2%.

Согласно открытой статистике, дороже всего коммунальные расходы обходятся на Кавказе и в Новгородской области, дешевле всего — в Мурманской области.

Все обозначенная индексация не касается оплаты за домофон, например, консьержей, общего домового имущества, ремонта дома и т.д., вплоть до охраны. Цены на эти услуги могут вырасти прямо с начала года, так как ничем на законодательном уровне не регулируются.

Стоит знать, что с 1 января 2021 года в России больше не работает мораторий на отключение услуг ЖКХ за неуплату. Не платите — будьте готовы к санкциям со стороны соответствующих служб, от начисления пени до штрафов и полных отключений. Это очень важное изменение.