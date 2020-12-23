МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. В ближайшие месяцы можно ожидать усиления пандемии коронавируса нового типа, вопреки уже начатой во многих странах вакцинации. Такой негативный сценарий озвучил основатель Microsoft Билл Гейтс, подводя итоги этого года в своем личном блоге.

"К сожалению, мы пока не справились с трудностями", — написал он. По словам Гейтса, неблагоприятный прогноз получается на основе анализа компьютерных моделей, согласно которому в следующем году обстановка с COVID-19 в мире "существенно не улучшится". Основатель Microsoft считает, что требуется изучить новую мутацию вируса, которая отличается повышенной заразностью. Билл Гейтс рассказал, как будет выглядеть мир после пандемии COVID-19

Миллиардер еще раз подчеркнул, что эффективными способами предотвращать распространение болезни остаются медицинские маски и социальное дистанцирование. Хотя они, как и другие ограничения, все так же сохранятся в следующем году, он уверен, что со временем ситуация станет нормализоваться благодаря вакцинации.

В своем блоге Гейтс с сожалением отметил тот факт, что число людей, не верящих в эффективность вакцин, растет. "Некоторые люди в принципе боятся вакцин. Другие могут беспокоиться, что вакцины от COVID-19 могут быть менее безопасными, чем, скажем, прививка от гриппа. Не помогает и то, что существуют ложные теории заговора о вакцинах, в том числе и те, которые касаются меня", — сказал он.

Напомним, что, даже несмотря на того, что Билл Гейтс является основателем благотворительного фонда "Фонд Мелинды и Билла Гейтса", который с начала пандемии пожертвовал около 1,75 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом и разработку вакцин, сам он нередко становится объектом теорий заговоров.

Так, например, его обвиняли в намерении чипировать людей с помощью вакцины. Кроме того, ему даже приписывали создание коронавируса, а также планы по уничтожению "слабого" населения планеты. Сам миллиардер считает, что эти теории слишком "странные и глупые", поэтому смысла отрицать их нет.

"Мы будем продолжать говорить о единственной причине, по которой мы финансируем вакцины: мы увлечены спасением жизней. Мы чувствуем ответственность за свое богатство и хотим вернуть его обществу. Мы считаем, что нет лучшего варианта, чем помощь в разработке и распространение вакцины. Это принесет всему миру пользу", — высказался Гейтс о своей благотворительной деятельности.

В заключении своей итоговой публикации основатель Microsoft отметил, что в следующем году он надеется провести большую часть своего времени в беседах с мировыми лидерами о таких глобальных проблемах, как изменение климата и пандемия COVID-19. "Я думаю, что через год мы сможем оглянуться назад и сказать, что 2021 год был гораздо лучше по сравнению с 2020 годом. Улучшения могут быть небольшими, но это будет значительный шаг вперед", — подытожил он.