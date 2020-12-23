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Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным
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Президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. По словам президента, работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в... ПРАЙМ, 23.12.2020
путин, 31 декабря, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ.Президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным.
По словам президента, работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.
"Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня", — сказал Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил главе государства сделать 31 декабря всероссийским выходным.
На 2021 год премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим постановлением уже сделал 31 декабря выходным днем. Постановление о переносе выходных дней каждый год подписывается на следующий.