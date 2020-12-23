МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ.Президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным.

По словам президента, работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

"Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня", — сказал Путин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В России 31 декабря будет выходным днем

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил главе государства сделать 31 декабря всероссийским выходным.

На 2021 год премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим постановлением уже сделал 31 декабря выходным днем. Постановление о переносе выходных дней каждый год подписывается на следующий.