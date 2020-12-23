МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о молодежной политике, который, в частности, предполагает повышение возраста российской молодежи до 35 лет. А это значит, что теперь еще большее количество россиян может претендовать на дополнительные льготы и бонусы от государства. О том, что положено "новоиспеченной" молодёжи, рассказал "МК".

Молодые семьи могут воспользоваться жилищными программами со льготной ипотекой. К членам таких семей теперь относятся супруги до 35 лет, которые находятся в официальном браке, а также имеют одного или нескольких детей, не достигших возраста 18 лет. Супруги должны быть трудоспособными, работать и получать официальный доход. При этом нужно иметь в виду, что если в семье нет детей, то вам будет предоставлено 30% от расчетной стоимости квартиры. Если есть хотя бы один ребенок, то 35%. В некоторых регионах выделяют и больше — до 70% от суммы.

Более чем половина российских путешественников, по статистике, принадлежит к молодым людям. Для того, чтобы стимулировать их провести свой отдых не за рубежом, а в России, законодатели предложили ввести субсидии на оплату проживания в отелях, а также предоставление льгот на транспорт для соотечественников не старше 35 лет.

В том случае, если молодые супруги зарегистрированы в Москве, то они могут претендовать на дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребёнка. Так, сейчас на первого ребёнка оно составит 88 395 рублей, на второго — 123 753 рубля, на третьего — 176 790 рублей.

Помимо этого, КЗОТ предусматривает льготы для молодёжи, совмещающей работу с обучением. Для таких работников устанавливается сокращенная рабочая неделя или сокращенная продолжительность ежедневной работы с сохранением заработной платы.

Помимо этого, администрация предприятий, учреждений, организаций обязана оплачивать обучающимся в заочных высших и средних специальных учебных заведениях проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно для выполнения лабораторных работ и сдачи зачетов и экзаменов один раз в год в размере 50% стоимости проезда. В таком же размере должна производиться оплата проезда для подготовки и защиты дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов. Хуснуллин рассказал о досрочном снижении ипотечных ставок в России

Если в семье оба родителя в возрасте до 35 лет или родитель-одиночка учатся на дневном, они могут рассчитывать на выплату. Оформляется она в территориальном органе защиты населения.

Малообеспеченным студенческим семьям ежемесячно платят: на детей от 0 до 3 лет — 15 840 рублей. На детей от 3 до 7 лет — 7 613 рублей. На детей от 8 до 18 лет — 6 336 рублей.

Остальным студенческим семьям: на детей от 0 до 3 лет — 10 560 рублей. На детей от 3 до 7 лет — 7 613 рублей. На детей от 8 до 18 лет — 4 224 рублей.