МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Организации, защищающие природу, не признают иноагентами, — таковы формулировки законопроекта об иностранных агентах, прошедшего уже второе чтение в Госдуме. Буквально перед рассмотрением этого закона депутаты требовали признать деятельность Greenpeace в России политической. Политологи отмечали, что "зеленые" не борются за экологию, а на самом деле грубо вторгаются в вопросы экономики и политики. Недавно глава государства Владимир Путин также коснулся этого вопроса, отметив вмешательство "экозащитников" в хозяйственную деятельность страны. Россияне назвали города с лучшей и худшей экологией

На недавней встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин в разговоре с исполнительным директором отделения международной неправительственной организации Greenpeace России Сергеем Цыпленковым о развитии в России особо охраняемых природных территорий, заметил, что отношение к этому вопросу в последнее время спорное. Международные экологические организации слишком навязчиво вмешиваются в государственные решения.

"Я, например, сталкиваюсь постоянно в дискуссии с различными сторонами этого процесса. Кто-то говорит, что надо увеличивать количество этих территорий, ничего там нельзя менять и трогать. А другие за бугром говорят: "Им все можно в интересах хозяйственной деятельности. А нам ничего нельзя". И они еще продвигают здесь эту идею, что нам ничего нельзя — создавать новые лыжные курорты, в хозяйственный оборот вводить земли. Даже если мы обеспечим воспроизводство дополнительных территорий, которые примыкают к особо охраняемым зонам, даже если мы, допустим, высаживаем определенное количество деревьев, которые снимаем при прокладке определенных трасс, автомобильных дорог, либо линейных объектов, инфраструктур: "Нам ничего нельзя, это делается специально для того, чтобы избежать нашего развития", — отметил Путин.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») уже с 2018 года выступает против деятельности Greenpeace, отмечая, что организация блокирует работу промышленности своими запретами. Николаев предлагал признать Greenpeace иностранным агентом, чтобы хоть как-то сузить масштаб активности этой организации, который подчас просто разрушителен. Председатель комитета Думы по безопасности единоросс Василий Пискарев (он же — соавтор предложения) тоже заявлял, что организации или лица, которые получают финансирование от Greenpeace, должны считаться иностранными агентами, тем более если внедряются в политику.

Иностранным агентом Greenpeace теперь, видимо, не признают, тем не менее политическая подоплека такой "зеленой" работы налицо, убеждены противники деятельности Greenpeace. Они отмечают, что подлинные интересы этой организации — не экологические, а политические и экономические. "Вмешательство в законотворческий процесс, давление на органы власти, организация информационных кампаний против правительства РФ, введение в заблуждение граждан нашей страны, дискредитация механизмов принятия государственных решений, блокирование инвестиционных проектов и хозяйственной деятельности, осуществляемой в четком соответствии с законодательством РФ. Что еще нужно сделать "Гринпису", чтобы эту иностранную организацию признали нежелательной на территории нашей страны?" — так формулирует Николаев свои претензии в Телеграме.

В качестве примера можно привести борьбу Greenpeace с ядерными проектами, которую организация ведет уже несколько десятилетий, но физики-ядерщики и экологи уже давно отмечали, что это лишь тактика запугивания, которая не имеет под собой никаких оснований с научной точки зрения — это очередные страшилки, направленные против роста промышленности и развития технологий.

Этим летом российское отделение Greenpeace предложило Путину исключить из общенационального плана по восстановлению экономики положения, которые могут привести к ухудшению экологической ситуации в стране. Опасные качели: что важнее, экология или экономика страны и, как результат, благополучие граждан? Критики Greenpeace считают, что "зеленые" играют на эмоциях, а фактически вмешиваются в стратегию и тактику государства, вставляя палки в колеса и подрывая развитие экономики.

А подобное вмешательство, как справедливо отмечают те же депутаты, вряд ли можно считать законным. И, видимо, справедливо замечание президента, что подобные постоянные запреты мешают успешному развитию многих сфер бизнеса (в частности, это промышленность и туризм).

По российским законам, деятельность организации может быть признана нежелательной на территории РФ, если она представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности. В случае с Greenpeace все идет к этому.

Депутат Николаев утверждает, что из-за действий Greenpeace в России уже заморожены различные проекты на сумму свыше 1,5 трлн руб. В 2018 году политологи Сергей Михеев, Максим Жаров и Игорь Рябов выступили с докладом "Экозащита или эконападение: политические экологи в России и мире", заявив, что в 2009-2017 годах 47 крупных промышленных проектов были остановлены — именно из-за "экологического экстремизма", а в ряде регионов использовались "юридические и политические технологии, реализованные для блокирования крупных инфраструктурных кампаний".

Директор департамента Greenpeace по программам, исследованиям и экспертизе Иван Блоков негативно отреагировал на депутатское предложение: "Мне сложно объяснить причины, по которым наши депутаты хотят разрешить изъятие, например, особо охраняемых территорий. Разве эти проекты могут быть приняты в интересах граждан?" — сказал он.

По его словам, это не первый случай обвинения Greenpeace. "Политики иногда обвиняют нас не только в России — это происходит и в других странах", — считает он.

Законодателям на данном этапе, похоже, будет сложно изменить статус Greenpeace, но они уверены, что нужно поставить заслон вмешательству зарубежных экологических организаций в российскую экономику. "Чем быстрее мы станем открыто и честно говорить о подрывной деятельности Greenpeace, тем меньше ущерба нашей стране успеет нанести эта иностранная организация", — уверен Николаев.