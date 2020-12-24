МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Грядущий год вводит множество новых правил для всех категорий граждан. Не станет исключением и категория населения, отдающая предпочтение табачной продукции, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин. Названы новые штрафы и запреты для владельцев жилья в 2021 году

Так, c первого января 2021 года курение будет запрещено в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях — такие правила вводятся постановлением правительства от 25 сентября 2020 года "Об утверждении правил противопожарного режима".

Исключением станут только места, специально предназначенные для курения согласно российскому законодательству. Такие зоны для курильщиков должны быть специально обозначены табличкой "Место для курения".

Кроме того, постановлением, как и ранее, запрещается курение на территориях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, объектов производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков. Роспотребнадзор рассказал, насколько курение сокращает жизнь

"Руководители указанных организаций обязаны будут вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения: "Курение и пользование открытым огнем запрещено", — поясняет юрист.

Запрет на курение в общественных местах был введен в 2013 году. Он действует в отношении учебных заведений, культурных, спортивных и медицинских учреждения, также нельзя курить у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии менее 15 метров). Полный запрет распространяется на государственные органы, детские площадки, пляжи, помещения социальных служб и рабочих мест, находящихся в помещении.

"Специалистами недавно было отмечено, что после вступления в силу закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" количество мужчин-курильщиков значительно уменьшилось. Следует отметить, что и число случаев пассивного курения сократилось приблизительно на 70%", — подытожил эксперт.