МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Россия должна выйти на производство 30 миллионов доз отечественной вакцины "Спутник V" от коронавируса к июню, однако это может произойти и раньше, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Если говорить о производстве, то будет произведено в декабре более 2,5 миллиона доз, в гражданский оборот — чуть меньше. Но по январю по тем планам, которые были в ноябре скорректированы и сверстаны предприятиями, — это 3,5, затем это эскалируется уже до 18 — к апрелю и до 30 — к июню. Но у меня есть определенный оптимизм, что это может случиться и быстрее", — сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК. Ученый не исключил наличия "британского" штамма коронавируса в России

По его словам, на более быстрое достижение целей могут повлиять два фактора: технологического опыт, а также расширение числа производителей вакцины. В качестве примера он привел "Генериум" — "лидер с точки зрения производства и внедрения тех технологий, которые позволяют производить (вакцину — ред.) на реакторах уже 200-, 500- и 1000-литровых".

"Плюс Biocad получил подтверждение по внесению ее как контрактной площадки в регистрационное удостоверение (Института — ред.) Гамалеи, и у коллег тоже, во-первых, уже сформировался опыт, во-вторых, они уже наработали объемы, которые сейчас будут выдаваться в гражданский оборот. За счет количества площадок, сейчас в ближайшее время подключится еще "Р-Фарм", "Биннофарм" будет увеличивать объемы за счет внедрения дополнительного технологического оборудования", — продолжил министр. Ученый объяснил, как мутации коронавируса могут сказаться на вакцине

"Ну и сам Институт Гамалеи тоже сейчас уже монтирует, плюс подходит дополнительное оборудование. Эти два фактора дают нам оптимизм в том, что те изначально представленные графики предприятиями, которые были сформированы в ноябре, они будут реализованы быстрее", — заключил Мантуров. Он рассчитывает, что заявленные планы будут реализованы уже весной.

"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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