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2020
https://1prime.ru/society/20201224/832672660.html
МТС сообщает о росте среднего времени телефонного разговора
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Специалисты центра Big Data МТС зафиксировали, что средняя продолжительность всех разговоров по мобильному телефону за текущий год увеличилась в России на 12 минут по сравнению с... ПРАЙМ, 24.12.2020
big data, мобильный телефон, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Специалисты центра Big Data МТС зафиксировали, что средняя продолжительность всех разговоров по мобильному телефону за текущий год увеличилась в России на 12 минут по сравнению с 2019 годом, следует из материалов компании.
"В этом году среднее время разговоров по мобильному впервые за последние годы выросло. В среднем за 2020-й россияне стали разговаривать на 12 минут больше, чем в 2019-м", — уточнили в МТС.
При этом аналитики отметили, что главной связующей сетью для людей всё больше становится интернет — объём передачи данных вырос за год почти на 40%.
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