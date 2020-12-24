МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Специалисты центра Big Data МТС зафиксировали, что средняя продолжительность всех разговоров по мобильному телефону за текущий год увеличилась в России на 12 минут по сравнению с 2019 годом, следует из материалов компании.

"В этом году среднее время разговоров по мобильному впервые за последние годы выросло. В среднем за 2020-й россияне стали разговаривать на 12 минут больше, чем в 2019-м", — уточнили в МТС.

При этом аналитики отметили, что главной связующей сетью для людей всё больше становится интернет — объём передачи данных вырос за год почти на 40%.

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