МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Выходной 31 декабря должен оплачиваться в регионах, которые объявят его праздничным днем, за ранее отработанный вместо него день можно предоставить отгул или доплатить сотруднику, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Стало известно, как оплатят "внезапный" выходной 31 декабря

На заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин поддержал предложение руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова сделать 31 декабря в этом году выходным днем.

По словам президента, принять такое решение на федеральном уровне в столь короткие сроки по действующему закону нельзя. Он также порекомендовал регионам все же принять соответствующее решение. О решении сделать 31 декабря выходным, в частности, заявили Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург.

"На федеральном уровне 31 декабря не является праздничным или выходным днем, однако регионы могут объявлять собственные праздничные дни. Как и любой другой праздничный день, установленный на федеральном или региональном уровне, если 31 декабря объявят праздничным, он должен будет полностью оплачиваться", — рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Эксперт уточнил, что, если человек уже взял отпуск на последний день года, он не будет учитываться в днях отпуска. Если же этот день уже был отработан сотрудником ранее в этом году в выходной, у компаний есть возможность либо выплатить дополнительное вознаграждение, либо предоставить дополнительный выходной день в счет уже отработанного.

По словам профессора Департамента теории права и межотраслевых юридических дисциплин НИУ ВШЭ Марины Буяновой, поскольку вопрос о выходном 31 декабря решат субъекты, им же предстоит решить, как оплачивать работу в этот день — в двойном размере или компенсировать днем отдыха.

По ее подсчетам, не менее 65 субъектов из 85 поддержали инициативу Неверова. При этом, уточняет эксперт, нужно внимательно ознакомиться с их документами, где указано, какие организации обязаны ввести выходной а кому это только рекомендовано.

"Соответственно, если 31 декабря будет объявлен выходным, то заработная плата работников не будет уменьшена. Если этот день будет рабочим, то работники обязаны явиться на работу. При этом продолжительность их рабочего дня будет сокращена на один час", — отмечает она.

По словам Буяновой, если регион объявит 31 декабря выходным, а сотрудники уже отработали его, то оплата должна производиться как за работу в выходной, то есть в двойном размере, либо людям должен предоставляться выходной. Это стоит учитывать тем субъектам, которые наметили отработку на ближайшие выходные. У работодателей еще есть время ее отменить.